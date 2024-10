Festival Vila Gastronômica: 5 Dias de Música e Sabores no Gama

Entre os dias 9 e 13 de outubro, o Gama será palco do Festival Vila Gastronômica, um evento que reúne gastronomia, música ao vivo, artesanato e parque de diversões. Com entrada gratuita, o festival acontecerá no estacionamento do Estádio Bezerrão, proporcionando cinco dias de festa para toda a família.

A programação inclui shows de artistas nacionais, trazendo uma diversidade de ritmos e estilos musicais. Além disso, a gastronomia será o grande destaque, com diversas opções de comidas típicas e pratos especiais, ideais para quem busca saborear delícias da culinária regional e internacional.

Programação musical

A cada dia, o público poderá curtir apresentações musicais que vão do sertanejo ao forró, além de DJ que promete animar o festival desde a abertura até o encerramento das noites de shows.

Quarta-feira, 9 de outubro

16h: Abertura com DJ Chinaider

17h: Bob Nickson

18h: Pedro Maia

2h: Encerramento

Quinta-feira, 10 de outubro

16h: Abertura com DJ Chinaider

17h: Hendriell X

18h: Menino Rico

2h: Encerramento

Sexta-feira, 11 de outubro

16h: Abertura com DJ Chinaider

17h: Balbino

18h: Vibe Top

2h: Encerramento

Sábado, 12 de outubro

16h: Abertura com DJ Chinaider

17h: Talvanez e Tiago

18h: Boka de Sergipe

19h: Layna Belline

2h: Encerramento

Domingo, 13 de outubro

13h: Abertura com DJ Chinaider

16h: Trem das Cores

17h: Roniel e Rafael

18h: Banda Imagem

2h: Encerramento

Diversão garantida para toda a família

Além da variada programação musical, o Festival Vila Gastronômica oferece um espaço de lazer completo, com parque de diversões e feira de artesanato, onde os visitantes poderão adquirir produtos locais. O evento é uma oportunidade para reunir amigos e família em um ambiente agradável e repleto de atrações.

Serviço:

Festival Vila Gastronômica

Data: 9 a 13 de outubro

Local: Estacionamento do Estádio Bezerrão, Gama

Realização: Secretaria de Cultura e Economia Criativa e ÒSC (Org. Sociedade Civil) Cacique

Apoio: Administração Regional do Gama

Entrada gratuita

Para mais informações, entre em contato no whatsapp 61 98143-5757