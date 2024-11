Brasília, 14 de novembro de 2024 – Em uma emocionante cerimônia realizada na noite desta quinta-feira, 13 de novembro, o SESC Gama recebeu uma nova identidade, tornando-se oficialmente o SESC Euzébio Pires Araújo. A mudança de nome é uma homenagem póstuma a Euzébio Pires Araújo, ex-administrador regional do Gama, reconhecido por seu inestimável trabalho em prol da comunidade.

A solenidade, que contou com a presença de familiares, amigos, autoridades e representantes da sociedade civil, celebrou a vida e o legado de Euzébio, marcando um momento significativo para a história do Gama. A família do homenageado recebeu flores e uma placa como símbolo de reconhecimento, a placa continha um resumo de sua trajetória e a importância de Euzébio para o Gama e Brasília.

O comprometimento de Euzébio com o desenvolvimento do Gama foi fundamental para conquistas importantes, como a retirada digna de famílias de áreas irregulares e, crucialmente, a aquisição do terreno onde hoje se ergue o SESC. José Aparecido Freire, presidente da Fecomércio DF, destacou o papel decisivo de Euzébio na viabilização do projeto: “O Euzébio foi a pessoa que conseguiu desocupar esse lugar aqui para que hoje fosse uma unidade do Sesc. Então, isso aqui tem o trabalho e tem as mãos do Euzébio”. Valcides de Araújo, diretor regional do SESC DF, reforçou a importância da homenagem, salientando a honra de associar o nome de Euzébio a uma das maiores unidades do SESC na região: “Queria fazer um agradecimento especial à família e dizer que é uma honra não só para mim, não só para o nosso anfitrião, o presidente, mas para essa instituição poder pegar esse nome emprestado e colocá-lo em uma de nossas maiores unidades.”

A cerimônia reuniu diversos membros da família Pires, incluindo José Humberto Pires, Luiz e Pedro Pires, além de dirigentes da FECOMÉRCIO, autoridades locais e representantes da sociedade civil, como o empresário e produtor de eventos Geraldinho Gonçalves. Sua presença foi especialmente celebrada, lembrando sua própria contribuição para a história da cidade.

Euzébio Pires Araújo, falecido em 11 de novembro de 2003, deixou um legado de transformação no Gama. Sua atuação como administrador regional foi marcada por ações que impactaram diretamente a vida da população.

Inaugurado em 26 de abril de 1997, inicialmente em um terreno alugado, o SESC Gama (agora SESC Euzébio Pires Araújo) inaugurou sua sede permanente em 21 de abril de 2010, no Setor Leste Industrial. Com quase 11 mil metros quadrados, o Centro de Atividades oferece uma ampla gama de serviços nas áreas de educação, saúde, alimentação, esporte e lazer, cultura, assistência social e turismo, com destaque para seu compromisso com a inclusão social e o apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. A mudança de nome simboliza a gratidão da instituição e da comunidade pelo inesquecível legado de Euzébio Pires Araújo.