UPA do Gama celebra 3 anos de melhorias no atendimento à população

Na quinta-feira, 31 de outubro, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Gama, administrada pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), celebrou seu terceiro aniversário com uma cerimônia que reuniu colaboradores, gestores, representantes dos Conselhos de Saúde e autoridades locais.

Durante o evento, os novos membros da Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Assédio (CIPA) foram nomeados, e houve entrega de premiações para os colaboradores destaques dos meses de agosto e setembro, selecionados com base nas pesquisas de satisfação feitas pelos usuários da unidade. “Celebramos não apenas um aniversário, mas também o compromisso com a excelência no atendimento e o fortalecimento da saúde na nossa região,” destacou a gerente da UPA, Tainá Neves da Silva.

O coordenador de enfermagem da UPA do Gama, Otávio Maia, enfatizou a importância da celebração e os avanços obtidos ao longo desses três anos. “Este é um momento de reconhecimento e gratidão a todos os que fazem parte da UPA do Gama. Nossa equipe tem se dedicado incansavelmente para melhorar o atendimento e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde”, destacou.

Desde a sua inauguração, a UPA do Gama se consolidou como uma das principais portas de urgência e emergência da Região de Saúde Sul, contribuindo significativamente para desafogar os hospitais regionais do Gama (HRG) e de Santa Maria (HRSM), além de atender pacientes de cidades vizinhas. De janeiro de 2023 a outubro de 2024, a unidade registrou 121.276 atendimentos, demonstrando seu papel essencial para a comunidade.

Além disso, tem alcançado importantes marcos na qualificação do atendimento, como a redução do tempo de espera para pacientes classificados nas categorias verde e amarelo e a implementação de protocolos específicos para casos de AVC, sepse e síndrome coronariana aguda. Outro avanço foi a introdução do serviço de telemedicina, que oferece acesso remoto a especialidades como cardiologia, nefrologia, psiquiatria, pneumologia e neurologia. Recentemente, a unidade também passou a oferecer serviço de fisioterapia para reabilitação motora e respiratória, visando atender de forma mais abrangente às necessidades de saúde da população.

O evento contou com a presença do superintendente da Região de Saúde Sul, Willy Pereira Filho; da superintendente das Unidades de Pronto Atendimento em exercício, Irene Ferreira de Lima; do presidente do Conselho Regional de Saúde do Gama, Enóquio Rocha; da presidente do Conselho Regional de Saúde de Santa Maria, Denise Bastos; e representantes do Conselho Regional de Farmácia, todos parceiros da integração da UPA com outros serviços de saúde.

“Temos parcerias estratégicas que fortalecem o atendimento e amplificam nosso impacto positivo na comunidade. Trabalhamos lado a lado com os hospitais regionais, unidades básicas de saúde, policlínicas e CAPS para oferecer um atendimento integrado e de qualidade”, explicou Otávio.

Apesar dos desafios, especialmente com a alta demanda — atualmente a UPA do Gama realiza cerca de 8 mil atendimentos mensais, quase o dobro da meta estabelecida —, a unidade permanece empenhada em oferecer um serviço humanizado e eficiente para todos os que buscam auxílio. “Sabemos das dificuldades, mas nossa equipe está sempre pronta para atender a todos com dedicação e respeito, independentemente da classificação de risco”, completou o coordenador.

A UPA do Gama celebra três anos de operação e três anos de compromisso com a saúde pública e o bem-estar da comunidade da Região de Saúde Sul, alinhados com os princípios da gestão do IgesDF.

*Com informações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF)