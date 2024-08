Tenho que participar dos 3 dias completos?

Sim, para o cumprimento do objetivo do evento e da metodologia é necessário a participação nos 3 dias de evento.



Não tenho uma ideia de negócio, posso participar?

Sim, pode e deve. Não é necessário ingressar no evento com uma ideia de negócio. Durante o evento ajudamos você a escolher uma ideia para desenvolver. Inclusive, essa é uma regra: negócios já desenvolvidos ou iniciados não podem ser levados para serem trabalhados durante o evento, nosso objetivo é passar pela metodologia completa: zero to hero.



O que está incluso no valor do evento?

Ingresso no evento para os 3 dias, workshops, mentorias, refeições diárias e camiseta.



A inscrição é individual?

Sim. A inscrição é individual.



Preciso ter um grupo já formado?

Não, pelo contrário: você conhecerá muitas pessoas interessantes e formará um grupo durante o evento. Se for em grupo, sugerimos que se dividam na hora de escolher as ideias, assim vocês aprendem muito mais e conhecem mais pessoas.

Preciso saber alguma coisa sobre startup?

Absolutamente não. E garantimos que sua jornada de aprendizado será incrível!

Preciso entender de tecnologia?

Não, nosso objetivo é desenvolver em você a capacidade empreendedora e inovadora. Vamos oferecer equipe, mentores e instrutores incríveis para te ajudar nesse processo.



Política de Reembolso:

Cancelamentos de pedidos serão aceitos até 7 dias após a compra, desde que a solicitação seja enviada até 48 horas antes do início do evento. Para solicitar reembolso entre em contato com a equipe de organização para obter um reembolso através do e-mail: [email protected]. O Prazo de reembolso será de acordo com as regras do seu cartão.

Termo de Acordo de Participação:

Nosso trabalho é fornecer a você uma experiência incrível de aprendizado e networking. Nossa intenção é que você conheça pessoas incríveis para começar um negócio, aprenda com mentores e colegas. O evento pretende ser um fórum colaborativo para compartilhar, aprender, construir e se divertir.



Assim, ao se registrar como participante, você reconhece que quaisquer ideias compartilhadas por você ou por qualquer outra pessoa durante o evento são contribuições para a experiência e a comunidade em geral. Se você estiver muito preocupado, pode limitar seu discurso ao esboço da ideia sem revelar informações importantes.

Como membro de sua comunidade de startups, você concorda em incluir todas e quaisquer pessoas e suas ideias. Você concorda em agir profissionalmente, tratar a todos com respeito e tratar as instalações do evento com o devido cuidado. Você concorda que é responsável por quaisquer acidentes ou danos que causar. Você também concorda em não responsabilizar o Techstars Startup Weekend, sua equipe de voluntários local ou quaisquer apoiadores do evento por qualquer perda, dano, lesão ou qualquer outra ocorrência imprevisível.

Ao participar do evento, você concede permissão ao Techstars Startup Weekend para capturar fotos/vídeos do evento. Ao comprar um ingresso para um evento Techstars Startup Weekend, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade: https://www.techstars.com/terms-of-use e techstars.com/privacy-policy.

Se você tiver dúvidas, entre em contato com [email protected].

