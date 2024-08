Pôr do Sol Cultural: O Coração do Gama Ganha um Novo Point

No último domingo, 18 de agosto, o local foi palco de mais uma edição do Pôr do Sol Cultural, um evento que se tornou o novo point para quem deseja vivenciar a combinação mágica entre a música e o esplendor do pôr do sol.

Nesta edição, o público foi presenteado com a performance do músico Jairo Mendonça, que encantou a todos com suas composições autorais. Em seguida, o saxofonista Joel do Sax tomou o palco, criando uma atmosfera envolvente ao som de seu saxofone. O ponto alto da apresentação foi a execução de “Bolero de Ravel”, quando as notas musicais se fundiram com as cores do pôr do sol, proporcionando um espetáculo inesquecível.

O evento também contou com a participação especial do poeta e escritor José Garcia Caianno, acompanhado por Carla Geórgia, coordenadora da Banca de Poetas e presidente do Conselho Regional de Cultura do Gama. Juntos, eles trouxeram a “Banca de Poetas” ao centro das atenções, com o livro como protagonista e promovendo uma rica troca de saberes, tornando a tarde ainda mais especial no Coração do Parque.

Segundo os organizadores, essa edição reuniu uma média de 300 pessoas, que chegaram trazendo seus tapetes, sombrinhas, lanches e coolers para bebidas. Alguns frequentadores vieram de outras cidades, atraídos pelo charme do pôr do sol e pela boa música dos talentosos artistas, revivendo os vínculos humanos em sociedade.

Realizado ao ar livre, o Pôr do Sol Cultural acontece todo terceiro domingo do mês no Parque Ecológico do Gama. O evento não é apenas uma celebração artística, mas um movimento comunitário que prova que, mesmo sem o apoio governamental, é possível criar algo belo e duradouro. A entrada é gratuita e aberta a todos, mas aqueles que desejarem contribuir podem fazer doações via PIX, que serão destinadas a apoiar o trabalho do saxofonista Joel do Sax, garantindo a continuidade dessa tradição que já conquistou o coração dos gamenses.

O evento tem o apoio do Ibram – Instituto Brasília Ambiental, que administra o parque e concedeu a licença para a realização da programação cultural, que vem se desenvolvendo desde novembro de 2023. Sem recursos governamentais, a continuidade do evento depende exclusivamente do apoio da comunidade e de empresários locais.

Os idealizadores e organizadores do Pôr do Sol Cultural são Israel Carvalho, Hilda Oliveira e YWilton Santos, que têm trabalhado incansavelmente para manter viva essa nova tradição no coração do Gama. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp: 61 98463-3314 ou pelo Instagram: @pordosolparquegama.

Apoio

Corgama – Associação de Corredores de GamaCorgama – Associação de Corredores de Gama, Gama Cidadão, Banca de Poetas, Notícias do Gama, Só no Gama, Ponte Alta News e Ibram.

Transmissão Ao Vivo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal Inclusivo Gama Cidadão (@gamacidadao)