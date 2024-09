Em resposta ao enfraquecimento das políticas públicas de proteção ambiental e aos ataques à fauna e flora dos biomas brasileiros, o projeto “Arte Vivencial” traz uma programação cultural focada na preservação do Bioma Cerrado. O evento acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de setembro de 2024, no Parque Ecológico do Gama, no Distrito Federal, voltado exclusivamente para alunos de escolas públicas do Gama.

Com o intuito de despertar a consciência ambiental, o projeto apresentará uma série de atividades educativas e artísticas. A programação inclui espetáculos da Companhia Teatral Cidade dos Bonecos, oficinas de construção de bonecos com materiais reciclados, rodas de contação de histórias que exploram o folclore brasileiro e sua relação com o cerrado, além de palestras sobre agroecologia e exibição de curtas de animação com temática ambiental. Também serão realizados passeios educativos pelas trilhas do parque, onde os participantes

conhecerão a fauna e flora locais.

Um destaque especial será o “Mini-doc Arte Vivencial”, que documentará histórias de moradores e artistas locais sobre suas relações com o cerrado. O documentário estará disponível no YouTube e nas redes sociais do projeto, além de ser acessível via QR Code em totens distribuídos pelo parque, promovendo acessibilidade e inclusão.

O projeto é patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e realizado em parceria com o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e a iniciativa Eu Amo Cerrado – Educação Ambiental. A produção é da Associação Cultural Sonart, da Cia Cidade dos Bonecos, e da Cenas e Sons Produções Culturais.

Serviço:

Datas: 3, 4 e 5 de setembro de 2024

Local: Parque Ecológico do Gama, DF

Horários: 9h às 12h e 14h às 17h

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Instagram: @cidadedosbonecos