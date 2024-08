Homenagem da CLDF aos Conselhos Comunitários de Segurança

A Câmara Legislativa do Distrito Federal realizou hoje (30) sessão solene para homenagear os Conselhos Comunitários de Segurança do Distrito Federal (Conseg). A iniciativa da solenidade partiu do deputado Roosevelt Vilela (PL), que destacou a importância dos conselhos para a sociedade.

“Hoje é um dia para refletir sobre como fazemos segurança com inteligência na nossa cidade. Os sistemas evoluíram e hoje tratamos o tema de forma transversal. Por exemplo, o mato alto e a falta de iluminação nas cidades causam insegurança. Os ambientes desorganizados contribuem para a desordem. Daí a importância dos conselhos integrados às comunidades”, observou Roosevelt Vilela. O distrital também saudou a intenção do Governo do Distrito Federal de criar uma subsecretaria dos Consegs no âmbito da Secretaria de Segurança Pública do DF.

Sandro Avelar, secretário de Segurança Pública do DF, ressaltou o papel exercido pelos Consegs no combate à criminalidade. “Os Consegs são uma baita ferramenta para ouvirmos a comunidade e entendermos o que a aflige diretamente. É por meio dos conselhos que sabemos a realidade das comunidades”, explicou. Chefe da Unidade Gestora dos Conselhos Comunitários de Segurança do DF, o coronel da Polícia Militar Paulo André Vieira Monteiro enalteceu os conselheiros que atuam nas cidades. “Os que estão à frente dos conselhos trabalham porque acreditam no projeto”, resumiu.

Flávia Portela, presidente da Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança do DF, definiu a função primordial dos conselhos comunitários de segurança na sociedade. “É um espaço democrático para que a comunidade se reúna dentro do conceito de segurança cidadã”, explicou.

Alexandre Patury, secretário executivo de Segurança Púbica do DF, reforçou seu compromisso com um DF mais seguro. “É muito difícil dizer para alguém que teve seu celular roubado na parada de ônibus que Brasília é uma cidade segura, mas estamos trabalhando para isso”, garantiu.

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) também esteve presente. “Os conselheiros são os olhos e ouvidos da população”, elogiou. Ao final da solenidade foram entregues moções de louvor para pessoas que se destacaram na gestão dos conselhos comunitários de segurança.

O Conselho Comunitário de Segurança do Gama (Conseg), presidido pelo Capitão da reserva do CBMDF Valdeci Caciano, juntamente com a vice-presidente Thabata Almeida e a primeira secretária Luciana Maria, esteve presente e recebeu homenagem.

Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs)

O trabalho dos conselheiros comunitários de segurança é voluntário e é fundamental para a promoção da segurança pública. Eles monitoram, avaliam e tratam problemas, além de sugerir soluções em reuniões periódicas com os comandantes dos batalhões da Polícia Militar, dos grupamentos de Bombeiros Militares, delegados-chefes da Polícia Civil, e representantes de outros órgãos envolvidos.

A diretoria dos Consegs é composta por voluntários de diversos segmentos da comunidade, com atuação suprapartidária, conforme estabelecido pelo Decreto nº 37.462. Este decreto visa integrar a comunidade com as autoridades de segurança pública, promovendo melhorias na qualidade de vida e a resolução de problemas da população.

Com informações da CLDF e adaptação do Gama Cidadão – 30/08/2024