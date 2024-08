Dia Mundial do Rock Agita a Câmara dos Deputados

Câmara dos Deputados é palco da celebração do Dia Mundial do Rock

Por Michel Glauber

Nesta sexta-feira, 23 de agosto de 2024, às 14h, foi realizada uma Sessão Solene em homenagem ao Dia Mundial do Rock, por iniciativa da deputada federal Erika Kokay (PT). O evento ocorreu no Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara dos Deputados, em Brasília, Distrito Federal, com um convite especial feito aos rockers de todo o Brasil.

O principal objetivo da sessão foi promover um diálogo sobre o cenário atual do rock no país e suas necessidades em termos de políticas públicas. Estiveram presentes diversos artistas, entre eles Michel Glauber, vocalista da banda NUME CONSENSE, produtor do Festival Backbone e vice-presidente do Conselho de Cultura do Gama, além de Mariana Camelo, Sérgio e Ayla Serena da banda Cálida Essência, Tuts, Célia Porto, Rênio Quintas, entre muitos outros.

A sessão contou com a presença especial de Carminha Manfredini, mãe de Renato Russo, e Nanci Ribeiro, mãe de Cássia Eller, que integraram a mesa ao lado de João Paulo Mancha, representante do Setorial Cultura Rock, Alê Capone, deputada Erika Kokay (PT), deputado Gabriel Magno (PT), Mariana Camelo e Fellipe CDC.

Renato Russo e Cássia Eller são dois grandes ícones do rock nacional, especialmente de Brasília. Segundo a deputada Erika Kokay, “Brasília tem uma relação especial com o rock, estilo musical que tem na sua essência a defesa da liberdade. É uma alegria poder render essa homenagem aqui na nossa capital e ver tantos agentes culturais envolvidos nessa construção.”

Ícones do movimento rock de Brasília também marcaram presença, como Ari Rockcei, Ari Ferrok, Antônio do Alternativo Rock, Paulo Atos Samamba Rock, Ana Paula Agenda BSB e Márcia Witczak do Brasília Independente.

A sessão foi marcada por apresentações ao vivo, tributos, poesia, dança, documentários e uma versão rock do hino nacional. No total, mais de 17 artistas participaram do evento.

O Dia Mundial do Rock nasceu a partir de um festival realizado para arrecadar fundos no combate à fome na Etiópia, o Live Aid, que arrecadou cerca de 150 milhões de libras e contou com a participação de bandas como Black Sabbath, U2, Queen, Eric Clapton, David Bowie e Bob Dylan.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erika Kokay (@erikakokay)

Da redação do Gama Cidadão – 24/082024