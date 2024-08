Gama se une: Passeata pelo Fim da Violência contra a Mulher

Na tarde da última sexta-feira, 23, o Gama foi palco de uma importante manifestação em defesa das mulheres. Alunos do CEM 01 – Centro de Ensino Médio 01 do Gama, a maior escola da cidade em número de estudantes, tomaram as ruas em uma passeata pela luta contra a violência às mulheres, um grito por justiça que ecoou após o recente feminicídio envolvendo a mãe de uma de suas alunas.

A iniciativa, organizada pela direção da escola, representada por Macário e Miriam, e pelo SOE – Serviço de Orientação Educacional, contou com a adesão de diversos movimentos e organizações da cidade. Entre os participantes, destacou-se a presença da Elas – Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Gama e Santa Maria, que distribuiu material educativo sobre os direitos da mulher em situação de violência.

A passeata também teve o apoio da Coordenação Regional de Ensino do Gama, representando a comunidade escolar, do SINPRO-DF – Sindicato dos Professores no Distrito Federal, do Conselho Tutelar, da Polícia Civil, com a presença do delegado substituto William, e da Polícia Militar, sempre atuante no enfrentamento à violência. O Portal Gama Cidadão também apoiou a iniciativa, dando visibilidade ao evento.

A ação reforçou a importância da denúncia em casos de violência contra a mulher. A população foi lembrada de que, em casos de grave ameaça, deve-se ligar para o 190. A Delegacia Eletrônica também está disponível para o registro de ocorrências, e denúncias anônimas podem ser feitas pelo número 197.

DENUNCIE! Em briga de marido e mulher, se mete a colher!

Não se cale. A violência contra a mulher precisa ser enfrentada com união e ação.