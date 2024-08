Ato em Apoio à Mocidade do Gama movimenta a cidade

Na manhã deste sábado, dia 10/08, o estacionamento do Estádio Bezerrão foi palco de um importante ato em apoio à Associação Desportiva e Cultural Mocidade do Gama. A iniciativa mobilizou a comunidade gamense e fortaleceu o movimento cultural da cidade, exigindo do Governo do Distrito Federal e da Administração Regional do Gama um posicionamento claro sobre o descaso que ameaça destruir um patrimônio histórico e cultural da região.

O evento foi abrilhantado pela participação do casal mestre-sala Israel e da porta-bandeira Julia Lopes, que emocionaram o público ao se apresentarem ao som do samba-enredo de 2024, escolhido em fevereiro deste ano. O ato contou ainda com o apoio do Conselho Regional de Cultura do Gama (CRCG), do Portal Gama Cidadão e do movimento cultural da cidade. Diretores da Escola de Samba do Gama, artistas locais e representantes de outras agremiações carnavalescas, como as do Riacho Fundo II e da Asa Norte, também marcaram presença.

A Polícia Militar esteve no local para garantir a segurança, e o evento transcorreu de forma pacífica.

Motivo do Ato

“Desde 2007, a Escola de Samba não dispõe de espaço para realizar suas atividades culturais, tampouco para guardar seus carros alegóricos dos desfiles de carnaval, o que culminou no triste acidente de incêndio que destruiu tudo, resultando em um prejuízo estimado de R$ 55 mil”, disse a presidente da Mocidade do Gama, Edilamar Melo.

O ato serviu como um grito de resistência e união da comunidade, reafirmando a importância de preservar e valorizar a cultura local, especialmente em tempos de dificuldade.









Apresentação emocionante de Liane e Claudio, convidados especiais, durante o ato de apoio à Mocidade do Gama. A cultura vive e resiste!

