Nesta segunda-feira (30/09) a padaria Cinco Estrelas, no Guará I, recebeu o encontro “Café com Negócios” promovido pela Consultec Consultoria Empresarial, sob o comando do consultor empresarial e presidente da Associação das Micros e Pequenas Empresas do Guará, SIA e SCIA (Ampec-Guará), José Augusto.

O Encontro, que teve como objetivo promover a integração do setor produtivo e interação empresarial, reuniu representantes dos setores imobiliário, advocatício, publicitário e de diversas outras áreas além de lideranças locais para troca de experiências e conhecimentos. O ambiente informal favoreceu debates produtivos sobre os desafios e oportunidades de negócios dentro do cenário atual, promovendo o intercâmbio de ideias inovadoras.

José Augusto da Consultec manifestou sua satisfação de organizar mais um evento “Café com Negócios na Padaria” reunindo amigos, representantes de setores produtivos e lideranças comunitárias locais para debaterem os mais diversos temas relacionados aos interesses da cidade. “Registro aqui, os meus agradecimentos a você que se disponibilizou em dividir o seu tempo e conhecimentos, participando e proporcionando momentos de alegria e descontração ao nosso evento. Em breve marcarei um novo “Café com Negócios”, em alguma outra padaria da cidade”.

De acordo com o Maestro Alan Moreira da Educarte foi um encontro muito agradável de líderes, profissionais liberais e empresários de várias áreas de nossa cidade o que com certeza nos permitiu encontrar e conhecer talentos, ideias e oportunidades. Agradeço ao convite do meu amigo José Augusto, a quem eu deixo um forte abraço.”

Para Paula Leite, corretora da Emplavi, foi um imenso prazer participar desse encontro com líderes e empresários da região do Guará, que estão à frente de ações, projetos e melhorias da cidade. “Foi muito bom partilhar esse tempo com todos os presentes e compartilhar um pouco do meu trabalho, apresentando o diferencial dos empreendimentos que estão trazendo um novo conceito de morar no Guará. Agradeço o convite do amigo José Augusto.”

Segundo Frank Leonardo, empresário da Envista o ambiente informal favoreceu discussões produtivas sobre os desafios e oportunidades do mercado atual, promovendo um intercâmbio de ideias inovadoras. “O objetivo central do evento foi fortalecer parcerias e fomentar o desenvolvimento conjunto, proporcionando insights valiosos para os participantes na busca por soluções criativas e eficientes em seus respectivos segmentos.”

Samara Nogueira, Corretora da Emplavi, ressaltou a importância desse momento especial de interação com empresários, comerciantes e líderes políticos da região, todos engajados em ações e melhorias para as suas localidades. “Fiquei honrada em compartilhar esse tempo com pessoas incríveis que realizam um trabalho tão significativo e, em apresentar meu trabalho como corretora de imóveis. Trouxemos para o Guará o diferencial construtivo de nossa empresa e nossos empreendimentos de alto padrão, alinhados ao novo conceito de morar na região. Agradeço pelo convite e espero que encontros como este se repitam.”

Tex Nonato, advogado e músico, frisou o engajamento dos empresários, comerciantes e líderes políticos da região em buscar ações e melhorias para o Guará. “São pessoas que até posseum visões diferentes, mas trazem em si o respeito pelas divergências e o senso comum em prol da nossa cidade!”

Patrícia Carvalho, terapeuta Integrativa, manifestou sua felicidade em participar desse encontro. “Fiqui muito feliz por ter sido convidada para o Café com Negócios. Conheci pessoas geniais e vi neste ambiente um lugar propício para empreender e fazer excelentes amizades.’

Já Edvaldo Lucas, presidente Aliança Brasiliense de Escolas de Samba (Abessa) agradeceu a oportunidade de estar presente ao encontro. “Agradeço ao José Augusto por essa reunião, a qual eu gostei muito de participar e poder falar sobre os assuntos abordados por lideranças da nossa Cidade. Sem falar da felicidade de rever amigos como José Augusto e outros que lá estavam. Assim como de conhecer novas lideranças da nossa Cidade.” Marcelo Alves da Bilion House destacou como foi gratificante participar do Café com Negócios. “É muito gratificante saber que, no Guará, há um grupo de empresários e pessoas dedicadas a melhorar a cidade, conciliando o desenvolvimento econômico com o compromisso social.” Ronaldo Silvestre, prefeito comunitário da QE40, assinalou a importância de iniciativas como essa para a comunidade guaraense. “É muito importante para a comunidade, especialmente para os empresários e lideranças locais, tomar um café, trocar idéias e poder pensar algo diferente para o Guará. Aguardando ansioso pelo próximo encontro”. O empresário Manoel Francisco (Quim) evidenciou como foi magnífica a ideia de reunir empresários e lideranças comunitárias para debater melhorias para a cidade. “Parabéns ao amigo José Augusto pela iniciativa e pelo convite”.

O advogado criminalista Diogo Coelho expressou sua satisfação com a experiência: “Superou as expectativas, muito produtiva e agradável a noite”, afirmou o criminalista, destacando as valiosas conexões estabelecidas durante o evento. A reunião demonstrou ser uma oportunidade significativa para o networking entre profissionais de diferentes áreas, promovendo o intercâmbio de ideias e fortalecendo o ecossistema empresarial da região.

O evento “Café com Negócios” consolidou-se como um importante espaço para fortalecer laços empresariais e promover o crescimento econômico da região do Guará. Com a participação ativa de líderes, empresários e profissionais de diversas áreas, foi possível trocar experiências valiosas e pensar de forma colaborativa sobre os desafios e oportunidades dentro do cenário atual. Essa iniciativa, liderada pela Consultec, reafirma o compromisso com o desenvolvimento local e cria uma plataforma para novos encontros, que certamente continuarão gerando impactos positivos para a comunidade e seus empreendedores.

Com informação do Folha do Guará – 01/10/2024