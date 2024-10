Craftsmanship Community Brasília realiza evento na UDF

Hoje (sábado – 19/10/2024), a Craftsmanship Community Brasília organizou um evento colaborativo de grande sucesso no campus 4R da UDF. O evento, realizado em parceria com a DW Corp LTDA e a ONG Move&Educa, reuniu alunos dos cursos de tecnologia da UDF, membros da comunidade de desenvolvimento e integrantes da fábrica de software LabTech. A principal atividade foi a realização do desafio TicTacToe em Java, utilizando as ferramentas IntelliJ IDEA e Maven, seguindo as práticas de Pair Programming e TDD (Test-Driven Development).

O que é Software Craftsmanship?

O movimento Software Craftsmanship valoriza o desenvolvimento de software bem-feito, com foco na maestria, precisão e criatividade. Inspirado no manifesto Software Craftsmanship o movimento busca elevar o nível da prática profissional de desenvolvimento, enfatizando a importância de escrever código que não só funcione, mas que seja bem projetado, sustentável e agregue valor continuamente.

O manifesto da comunidade prioriza quatro princípios-chave:

Software bem-feito, além de software funcional

Agregar valor continuamente, além de apenas responder a mudanças

A importância da comunidade de profissionais, além de indivíduos isolados

Parcerias produtivas com os clientes, além de simples colaboração

Esses valores têm sido fundamentais para o crescimento da Craftsmanship Community Brasília e foram evidentes durante o evento na UDF.

Parcerias que Fazem a Diferença

Esse evento só foi possível graças à colaboração entre a UDF, a DW Corp LTDA e a ONG Move&Educa, reforçando a importância de iniciativas conjuntas para promover o desenvolvimento de novas habilidades entre os estudantes e profissionais da área de tecnologia.

A coordenadora dos cursos de tecnologia da UDF, Kerlla Luz, destacou a relevância desse tipo de evento para o futuro dos alunos:

“É assim que a gente planta o futuro promissor!”

Sobre os Parceiros

A DW Corp LTDA (dwcorp.com.br) é uma empresa de desenvolvimento de software comprometida com o avanço do setor e com a promoção de iniciativas voltadas para o desenvolvimento profissional e social. Já a ONG Move&Educa (moveeduca.dwcorp.com.br) tem como objetivo usar a educação como ferramenta para transformar vidas, proporcionando oportunidades de aprendizado em tecnologia e inovação para jovens em situações vulneráveis.

A UDF (www.udf.edu.br) tem se destacado na formação de profissionais de tecnologia em Brasília, oferecendo cursos que preparam os alunos para enfrentar os desafios do mercado e contribuindo ativamente para eventos como este, que unem teoria e prática de forma colaborativa.

Foco no Futuro

A Craftsmanship Community Brasília continua sua missão de promover a maestria no desenvolvimento de software através de eventos, workshops e encontros. O evento na UDF é apenas o começo de uma série de atividades que visam transformar a forma como o software é produzido na região.

Para ficar por dentro dos próximos eventos e saber mais sobre a comunidade, siga nossas redes sociais e acompanhe as novidades no site oficial.

https://www.instagram.com/software.craftsmanship/

Por Danrley Pereira – Da Redação do Gama Cidadão