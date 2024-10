Para atender à crescente demanda da indústria em Pernambuco nos próximos três anos, o estado precisará qualificar 393,4 mil profissionais entre 2025 e 2027. A informações são do Mapa do Trabalho Industrial do Observatório Nacional da Indústria (ONI) da CNI.

Ao mesmo tempo, esse número inclui a formação de 64,4 mil novos profissionais e a requalificação de 329,1 mil trabalhadores que já estão no mercado de trabalho. Desse modo, refletindo a necessidade de adaptação às mudanças no setor industrial e em outras áreas correlatas.

Formação e Requalificação no Mercado de Trabalho

A princípio, a projeção aponta que Pernambuco necessitará de novos trabalhadores qualificados para acompanhar o crescimento da economia e a reposição de vagas no mercado formal. As principais áreas que demandarão essa formação são logística e transporte, construção, operação industrial, metalmecânica e manutenção e reparação.

A requalificação dos trabalhadores já ativos é igualmente essencial, visto que muitas dessas funções exigem atualização constante em hard skills (habilidades técnicas) e soft skills (habilidades comportamentais), além de medidas de saúde e segurança no trabalho.

Para se ter uma ideia, somente a área de logística e transporte tem a necessidade de quase 90 mil demanda de qualificações.

Áreas com Maior Demanda por Profissionais

O Mapa do Trabalho Industrial projeta que as áreas que mais precisarão de profissionais qualificados em Pernambuco são:

Área de Atuação Quantidade de Profissionais Necessários Logística e Transporte 88.780 Construção 50.651 Operação Industrial 35.779 Metalmecânica 28.745 Manutenção e Reparação 25.364

Competências Necessárias

A demanda por qualificação envolve o desenvolvimento de competências em várias dimensões:

Hard Skills : como o domínio de máquinas, equipamentos e softwares;

: como o domínio de máquinas, equipamentos e softwares; Soft Skills : habilidades comportamentais como pensamento crítico, inteligência emocional e criatividade;

: habilidades comportamentais como pensamento crítico, inteligência emocional e criatividade; Saúde e Segurança no Trabalho: normas e regulamentos para garantir a execução segura das atividades.

Essas competências são necessárias para garantir que os trabalhadores desempenhem suas funções de forma eficaz e segura, tanto na indústria quanto em ocupações correlatas, como as encontradas nos setores de serviços e administração pública.

Metodologia do Mapa do Trabalho Industrial

O Mapa do Trabalho Industrial utiliza projeções baseadas em séries temporais e análise de dados de empregos formais. Dessa forma, cobrindo diferentes setores da economia, além da indústria. Isso inclui ocupações correlatas em setores como a agropecuária e serviços, destacando a interdependência entre os diferentes ramos da economia.

Em suma, com esse enfoque, a formação profissional em Pernambuco será estratégica para sustentar o crescimento industrial e preparar os trabalhadores para os desafios do futuro.

Com informação do Portal Ne9 – 22/10/2024