Dia de Plantar: Unindo Comunidade pela Conservação e Regeneração do Meio Ambiente

Na manhã deste domingo (1º), o movimento Tempo de Plantar, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal, realizou o Dia de Plantar, instituído pelo Decreto nº 44.606, de junho de 2023. Atividades simultâneas ocorreram em diversos parques urbanos e ecológicos do DF, incluindo o Parque Distrital do Gama (Prainha), o Parque Ecológico Ezechias Heringer (Taguatinga), o Parque Urbano Bosque dos Eucaliptos (Guará II) e o Parque Ecológico Asa Sul, entre outros.

No Gama, a manhã foi marcada pela união de pessoas de todas as idades e profissões, que se reuniram no Parque Distrital com ferramentas nas mãos e a mesma intenção no coração: plantar esperança em um mundo melhor. Durante o evento, foram plantadas 200 mudas de árvores nativas, que em breve darão vida a um ambiente repleto de cores, aromas e abrigo para diversas formas de vida, incluindo humanos, aves, insetos e mamíferos.

O clima de solidariedade transformou o plantio em uma celebração. Os participantes compartilharam momentos de alegria, fizeram novas amizades, participaram de um café da manhã coletivo, cantaram, praticaram capoterapia e foram saudados por jovens escoteiros. A interação com a terra – tocando-a, sentindo sua textura e seu cheiro – gerou um profundo senso de pertencimento e gratidão.

No ápice do evento, já não era possível distinguir entre humanos, árvores, pássaros ou a própria terra. Todos se integraram à Natureza em um estado único de harmonia. Esse espírito reforça a importância de ocuparmos os espaços urbanos de forma sustentável, comunitária e responsável.

Que o Dia de Plantar 2024 inspire cada vez mais ações ao longo do ano, para cuidar das mudas que crescerão e dos corações que se conectaram com a causa. Que esses momentos se multipliquem, tornando o Gama uma cidade ainda mais verde, acolhedora e vibrante, onde todos possam caminhar, se encontrar e viver em harmonia com a Natureza.

Informações Sema DF, com colaboração da professora Sueli e adaptações do Gama Cidadão – 02/12/2024