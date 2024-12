Dezembro chegou e a magia do Natal já tomou conta da capital federal. Na noite deste domingo (1º), apresentações musicais, entrega da chave da cidade para o Papai Noel e uma queima de fogos marcaram a inauguração do Nosso Natal, evento comemorativo do Governo do Distrito Federal (GDF), com atrações gratuitas na Esplanada dos Ministérios.

“Brasília, nossa capital da República, merece essa iluminação, merece essas festividades; porque aqui, além dos brasilienses que vieram para cá desde a sua fundação, desde a sua criação, nós temos também todos os brasileiros que vêm buscar a nossa capital. Então, é um mês onde as pessoas visitam muito a capital da República e a gente quer ter atrativos para essas famílias também, melhorando a questão do turismo, melhorando as visitas nos nossos ambientes culturais, melhorando, com isso, o nosso comércio, a nossa área de prestação de serviços, trazendo mais geração de emprego e renda para a nossa cidade, em especial para aqueles que mais precisam”, apontou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

Idealizado pela primeira-dama Mayara Noronha Rocha, o evento é promovido pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF). “A expectativa era realmente enaltecer Jesus e proporcionar essa memória afetiva para a população. Eu sempre falei para toda a equipe aqui do GDF que eu tenho na minha memória de infância uma fase que eu vivi, na frente ali da [Catedral] Rainha da Paz. Foi só um período, mas aquilo marcou a minha vida. Então, na gestão do governador Ibaneis, eu falei: ‘Olha, se tem uma coisa que eu quero fazer, é deixar uma sementinha na memória da população do Distrito Federal’. Então, a gente vai fazer o que puder para contribuir para essa memória, para que as crianças de hoje, daqui 20 anos, consigam lembrar do Natal que aconteceu no ano de 2024”, reforçou a primeira-dama.

Deste domingo até o dia 23 e de 25 a 30 de dezembro, das 17h às 23h, a população poderá conferir gratuitamente todas as atrações montadas no local, como a árvore de Natal de 30 metros, roda-gigante, carrossel, presépio e a grande novidade deste ano: a pista de patinação no gelo. Também estará à disposição do público uma praça de alimentação e uma feira de presentes, além de apresentações musicais e artísticas. Para as crianças, haverá trenzinho, casa do Papai Noel, teatro infantil e oficinas, onde será possível confeccionar adereços natalinos e cartas ao bom velhinho. Para o teatro e as oficinas, é necessário retirar ingressos antecipados, de forma gratuita. São duas sessões por dia, às 18h e às 20h, com 80 ingressos para cada uma delas. A reserva dos bilhetes começa às 8h do dia da sessão, no site do evento.

De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes, a festa teve investimento total de R$ 12 milhões. “A gente está dobrando o tamanho da festa em relação ao ano passado do ponto de vista do tempo; mas, em termos de estrutura, nós estamos quase quadruplicando [a área montada]. A nossa expectativa é que, ao longo desses 30 dias, a gente tenha mais de 500 mil pessoas passando pela Esplanada. A gente gera aqui cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos nesse período, então é uma festa que, ao mesmo tempo que mexe com todo o nosso sentimento, essa emoção que a gente tem por essa data, também agrega muito para o Distrito Federal, coloca a região no campo das grandes celebrações natalinas do país e também gera emprego e renda”, destacou.

Mais ações

A campanha do Nosso Natal ainda prevê o tradicional almoço natalino nos restaurantes comunitários do DF, com ceia a R$ 1 e atrações culturais no próximo dia 10. Além disso, nesta segunda-feira (2), a Chefia-Executiva de Políticas Sociais vai promover uma atividade especial na estrutura montada na Esplanada dos Ministérios com 250 crianças e seus responsáveis. Na ação, que contará com a presença da primeira-dama, os pequenos vão poder desfrutar de todas as atrações e receberão presentes para marcar a data. Por isso, excepcionalmente nesta segunda-feira (2), a estrutura estará fechada para o público geral das 17h às 20h, abrindo suas portas após as 20h.

Nosso Natal

→ Período: 1º a 30 de dezembro (exceto dia 24)

→ Horário: 17h às 23h

→ Local: Esplanada dos Ministérios

→ Entrada: Gratuita

→ Ingressos de oficinas: Serão disponibilizados presencialmente no local

→ Programação completa neste link