Nesta segunda-feira (4), o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Secretaria de Meio Ambiente (Sema-DF) e a Central das Cooperativas de Trabalho de Materiais Recicláveis do Distrito Federal (Centcoop) assinaram simbolicamente um convênio para a aquisição de novos equipamentos destinados ao Complexo Integrado de Reciclagem (CIR) do Distrito Federal.

O convênio, financiado com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), prevê a compra de caminhões, pás carregadeiras, empilhadeiras e contêineres de grande porte. Esses equipamentos serão essenciais para ampliar a capacidade de triagem e comercialização de materiais recicláveis, beneficiando diretamente mais de 300 catadores que atuam no complexo.

O secretário de Meio Ambiente do Distrito Federal, Gutemberg Gomes, reforçou o caráter estratégico da parceria para o desenvolvimento sustentável e a inclusão social no Distrito Federal. “Nosso desafio é construirmos políticas públicas com a sociedade, com vocês, e não apenas para vocês. Parece que não há diferença, mas existe, e é uma diferença significativa. Vocês vivem a realidade, conhecem as dificuldades do dia a dia e estão apostando nessa parceria entre o governo local e o governo federal. Essa união é essencial para que as políticas públicas aconteçam de forma assertiva, atendendo às reais necessidades de todos”, destacou.