No próximo dia 5 de outubro de 2024, sábado, a partir das 13h, a Praça do Bosque, na Candangolândia-DF, será palco de um grande evento em prol da luta contra o feminicídio: o Festival Feminina Rock – Todos Contra o Feminicídio! Com entrada franca, o festival promove a conscientização sobre a alarmante questão do feminicídio no Brasil, alinhando-se à campanha Feminicídio Zero, do Governo Federal.

O evento será encerrado com um show da icônica banda Mercenárias, referência no pós-punk de São Paulo. Além do espetáculo de encerramento, o festival trará uma série de atrações musicais e culturais com foco no combate à violência contra as mulheres, engajando pessoas de todas as idades.

A baterista Ayla Serena, de 24 anos, que tem síndrome de Down, é uma das idealizadoras do evento e propõe uma ação lúdica de repúdio ao feminicídio, contribuindo para sensibilizar e esclarecer o público sobre esse problema. O festival também contará com um Mini Festival de Grafite protagonizado pelas artistas Santa Surda, Lory Lima e Yla, que criarão um cenário vivo e interativo durante o evento. O artista plástico Lúcio Piantino, também com síndrome de Down, e a Cia de Circo e Teatro Sagrado Riso participarão das atividades voltadas ao público infantil, que visam conscientizar as novas gerações sobre a importância do combate à violência de gênero.

O festival promove um intercâmbio cultural entre Brasília e São Paulo, trazendo pela primeira vez à Candangolândia a banda Mercenárias. Além disso, o evento terá a participação de várias bandas de rock autoral do Distrito Federal, como Anna Rocha, Trost, Asteróide Lisérgico, Arandu Arakuaa, Mariana Camelo, Nume Consense, Rota 040, Lya, Xavosa, Arguerom Kids Grace e Cálida Essência.

Um festival feito por mulheres para sensibilizar a todos sobre a urgência de combater o feminicídio, com uma programação que une música, arte e consciência social. Não perca!