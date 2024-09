ESMPU e ONU Mulheres discutem Orçamento Sensível a Gênero

A elaboração do orçamento com marcadores qualitativos, como o de gênero, para a construção de um Orçamento Sensível a Gênero (OSC). Durante uma semana, de 23 a 27 de setembro, essa será a pauta da Escola Superior do Ministério do Público da União (ESMPU) e da ONU Mulheres. As instituições vão reunir autoridades dos três Poderes e do Ministério Público, além de especialistas das Cortes de Contas, de órgãos de controle e de organismos internacionais, para discutir o tema.

Confira a programação completa . O seminário “Orçamento Sensível a Gênero: integrando a perspectiva de igualdade nas finanças públicas” terá oito conferências temáticas, seis painéis de debate e o talk show “Uma conversa global: caminhos para ampliar o empoderamento feminino”. Entre os temas abordados estão violência política de gênero, Plano Plurianual 2024-2027 e política fiscal com igualdade de gênero.

O evento também vai apresentar experiências internacionais sobre igualdade de gênero na perspectiva orçamentária. Com a participação de conferencistas internacionais, haverá tradução simultânea para o português. Para o público estrangeiro, haverá uma transmissão com tradução em inglês.



Participação – Gratuita e aberta à sociedade, a atividade será híbrida no primeiro dia, com participação presencial na sede da ESMPU, em Brasília-DF, e transmissão pelo YouTube. Nos demais dias, será somente virtual. Os interessados podem se inscrever para a programação completa ( inscreva-se ) ou por atividade. Ao final de cada painel ou conferência, um QR Code será disponibilizado para confirmar a participação e gerar o certificado.

Confira os links de transmissão:

edital e o projeto pedagógico ou entre em contato pelo e-mail Consulte oe oou entre em contato pelo e-mail [email protected] para receber mais informações.

Atividade: Seminário “Orçamento Sensível a Gênero: integrando a perspectiva de igualdade nas finanças públicas”

Inscrição: até 23 de setembro (para a modalidade online)

Período de realização: 23 a 27 de setembro de 2024, das 9h às 18h

Modalidade: híbrida (no primeiro dia) e EaD (demais dias)