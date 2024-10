Festival Céu de Brincadeiras: Celebrando o Dia das Crianças com arte e diversão no Gama

A cidade do Gama se prepara para uma verdadeira festa em comemoração ao Dia das Crianças, com a realização do Festival Céu de Brincadeiras. Organizado pelo Coletivo Ori-gens com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), o evento promete agitar o Parque Leste do Gama no dia 12 de outubro, oferecendo uma ampla programação cultural e artística voltada para o público infantil.

Com um cenário verde e arborizado, o parque será palco de espetáculos teatrais, contação de histórias, atividades recreativas e manifestações de arte popular. No total, 10 atividades comporão o festival, além de uma mini biblioteca com livros especialmente selecionados, proporcionando um dia cheio de criatividade e diversão para as crianças da cidade. O objetivo é, além de celebrar o brincar, estimular o acesso à arte e à leitura desde a infância.

O Coletivo Ori-gens convocou diversos artistas e arte-educadores para integrar a programação do festival, incluindo atrações de dentro e fora do Distrito Federal.

O Festival Céu de Brincadeiras reforça a importância do lúdico no desenvolvimento infantil, promovendo também o fortalecimento da economia criativa local, com foco na população infantil da cidade do Gama.

Programação recheada de diversão para as crianças:

Espetáculos:

Firulas Musicais – Excêntrica Família Firula

Circo Malabariante – Cia Malabariante

Contação de Histórias:

Rimado e Encantado – Cordel Para todo lado – Letícia Rocha

As Aventuras de Goyá na Agrofloresta – Diele Mendes

Histórias para Desengaiolar Mundos – Claudinha Nascimento

Amazônia na Mala – Kadu Santoro

Oficinas:

Chita: Danças afro-brasileiras com crianças – Fernada Fernandes

Cores da Natureza: Pintura com tintas naturais – Aline Mirian Souza

Flautas de papel – Rogério Pereira

Dança Acrobática – Karoliny Ribeiro

Roda de conversa “A importância da contação de história na infância” – Jussy Nascimento

Serviço:

Data: 12 de outubro (Dia das Crianças)

Local: Parque Leste do Gama

Horário: das 09h às 16h

Realização: Coletivo Ori-gens e FAC

Entrada: Gratuita

Para mais informações, acesse as redes sociais do Coletivo Ori-gens ou entre em contato com:

e-mail: [email protected]

Telefones: (61) 981273263 – Carlos (coordenador), (61) 98298-8079 – Bruna (produtora)

Ficha Técnica:

Coordenação: Carlos William

Produção: Bruna Nayara

Assistência de Produção: Daniel Landim, Stefani Priscila

Gestão Administrativa: Jullya Graciela

Assessoria de Imprensa: Marli Trindade

Social Media: Júlia Sant’Anna

Design Gráfico: Nara Oliveria

Curadoria: Bruna Nayara, Carlos William, Jullya Graciela

Coordenação de som: Matheus Trindade

Monitores: Marcelo Barbosa, Flávio Carvalho, Maria Clara

Fotógrafo e videomaker: Matheus Nascimento

Mediação: Jussy Nascimento

Tradução em Libras: Tati Elizabeth

Áudiodescrição: Lúcia Correa

Apoio: Avá Editora, Administração Regional do Gama, Biblioteca Braille Dorina Nowill

Realização: Coletivo Ori-gens, Fundo de Apoio à Cultura (FAC)



Festival Céu de Brincadeiras 12 de outubro, Parque Leste do Gama, das 9h às 17h Entrada Franca