Blood Fire Death Fest no Gama: 10ª Edição Celebra o Metal Extremo no Galpãozinho

No dia 19 de outubro, o Gama será palco de uma das maiores celebrações da música extrema da capital com a 10ª edição do Blood Fire Death Fest. O evento acontecerá no Espaço Galpãozinho e promete aquecer a cidade com apresentações de seis bandas renomadas no cenário underground: Orgy of Flies, Nightmare Slaughter, Dogma Satan, Morbid Devourment, Cosmic Abyss e Deathrazer.

Homenagem ao Metal Extremo

Com um nome inspirado no icônico álbum Blood Fire Death (1988), da lendária banda sueca Bathory, o festival tem como objetivo não apenas homenagear essa obra-prima do black/viking metal, mas também fortalecer a cena do metal extremo. Voltado para os fãs de black, thrash, doom e death metal, o Blood Fire Death Fest é um evento indispensável para os amantes da música pesada do Gama e região.

Produção Independente e Apoio da Cena Underground

Organizado por Paulo Mad Butcher, o festival é uma produção totalmente independente. “Não contamos com apoio governamental nem patrocinadores, apenas alguns amigos e apoiadores que são apaixonados pela cena underground”, afirma Paulo, destacando o caráter colaborativo do evento. Entre os apoiadores estão Boreu Tattoo, Manoel tatuador, R4T Rádio 4 Tempos, Alternativa FM 98.1, Revista Magazine Lucifer Rex, Studio Bat Cave, M.E Sonorização, Administração Regional do Gama, e o Portal Gama Cidadão.

Ingressos com Preço Simbólico e Ação Social

Os ingressos para o Blood Fire Death Fest estão sendo vendidos a um preço simbólico de R$10,00 mais a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a famílias carentes. A pulseira de entrada pode ser adquirida por meio de Pix (6199662-9129) ou na portaria do evento.

Valorização das Bandas Locais e Novos Talentos

Um dos grandes diferenciais do festival é o espaço que ele abre para bandas emergentes, ao lado de grupos já consolidados na cena. “Sempre tivemos uma ótima aceitação. As pessoas perguntavam quando haveria um novo evento, e agora, com a 10ª edição, a expectativa é de casa cheia”, comenta Paulo.

Expectativa de Público e Histórico

O Blood Fire Death Fest, que começou em 2009, já realizou nove edições bem-sucedidas antes de uma pausa devido a questões pessoais de Paulo. Agora, em 2024, o festival retorna com força total e a promessa de continuar sendo um marco no calendário do metal brasiliense. A expectativa é que o espaço do Galpãozinho esteja lotado, mostrando o poder e a união da cena metal no Gama.

Com uma proposta de reunir fãs e bandas em uma celebração única do metal extremo, a 10ª edição do Blood Fire Death Fest será, sem dúvidas, um evento memorável para a cidade.

Assessoria de Imprensa:

Israel Carvalho – (61) 98463-3314 – [email protected]

Paulo Mad Butcher – 61 9.9662-9129