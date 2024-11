Muita arte, cultura e troca de saberes no TEIA DF 2024 no Gama

Para celebrar e fortalecer a rede de agentes culturais será realizado neste sábado (09/11), das 9h às 18h, no Espaço Voar Teatro de Bonecos (SMA conjunto K lote 05 – PRÓ DF – Gama), o TEIA DF 2024,o 2º Encontro de Pontos de Cultura e entidades do DF que integram o Programa Cultura Viva. Informações no Instagram @meninodeceilandia

O evento é realizado pelo Instituto Cultural Menino de Ceilândia por meio de Termo de Fomento do Ministério da Cultura (MinC). A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF apoia esta iniciativa.

Programação

09h às 13h

Oficinas

a) Produção Musical no Hip Hop, com DJ Raffa

Aprenda os segredos da produção musical e mergulhe no universo do Hip Hop. Aprenda a criar suas próprias batidas e conhecer mais sobre essa cultura que transforma sons e vidas.

b) Desenho e Ilustrações com Jô Oliveira

Descubra técnicas de ilustração que dão vida às ideias no papel. Explore novos traços, cores e estilos e crie ilustrações com a sua cara. Um momento perfeito para artistas iniciantes e avançados.

Escolha uma das oficinas acima e se inscreva: https://forms.gle/ 6wDdAbTwqgZn3NnC8

14h às 14h30

Abertura – Espetáculo Os 13 Joãos de Denis Bueno (Família Hip Hop)

14h30 às 17h

Roda de Conversa- Fortalecimento da Rede Cultura Viva no Distrito Federal

17h-18h30

Espetáculo de Hip Hop (Giz no Teatro) e Brincantes do Gama

Serviço:

O quê: TEIA DF 2024 – 2º Encontro de Pontos de Cultura e entidades do DF que integram o Programa Cultura Viva

Quando : 09 de novembro de 2024, das 9h às 18h

Onde: Espaço Voar Teatro de Bonecos (SMA conjunto K lote 05 – PRÓ DF – Gama)



