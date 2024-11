A Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF) abriu as inscrições para 300 vagas no projeto Aviva Brasília, voltado à capacitação e inclusão de mulheres no mercado de trabalho, com foco especial naquelas em situação de vulnerabilidade.

O projeto, que ocorrerá ao lado da Administração Regional do Gama, terá início no dia 25 deste mês e termino em 20 de dezembro, oferecendo formações nas áreas de copeira e assistente administrativo.

Os cursos, gratuitos e com 76 horas de duração, serão realizados nos três turnos. Com o objetivo de fortalecer a autoconfiança e as habilidades profissionais das mulheres, a iniciativa incluirá treinamentos em temas essenciais como desenvolvimento de currículo, técnicas de entrevista, networking e planejamento de carreira.

O Aviva Brasília também manterá uma lista de espera para assegurar o preenchimento completo das vagas.

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, destaca que a capacitação profissional é uma das portas de saída para mulheres que enfrentam o ciclo da violência, além de oferecer novas perspectivas de vida. “Ao investir em capacitação e formação, estamos proporcionando às mulheres as ferramentas necessárias para superar desafios e conquistar autonomia financeira. Essa ação reforça o compromisso do GDF em implementar políticas públicas que geram impacto real na vida das mulheres”, afirma.

Comprometido com a diversidade, o projeto reserva 30 vagas para mulheres idosas, lésbicas e transexuais, promovendo a inclusão de grupos historicamente marginalizados. Com expectativa de atrair entre 800 e 1.000 inscrições, o Aviva Brasília também manterá uma lista de espera para garantir que todas as vagas sejam preenchidas.

“Os cursos do projeto Aviva Brasília são fundamentais para empoderar mulheres que enfrentam dificuldades de acesso ao mercado de trabalho. Nosso objetivo não é apenas capacitá-las, mas também fortalecer a confiança dessas mulheres para que construam uma trajetória profissional sólida e transformadora”, destaca Roney Arnout, presidente do Instituto Integra Mais Um, parceiro da SMDF na realização do projeto.

As inscrições para o projeto Aviva Brasília estão abertas e podem ser feitas online pelo Sympla ou presencialmente, entre os dias 11 e 24 deste mês, na Administração Regional do Gama, em horário comercial.

Foto: Divulgação/SMDF