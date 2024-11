Nesta sexta, 08 de novembro, às 20h, no Espaço Cultural da Cia Lábios da Lua (Quadra 4 Lote 16 Loja C e D – Setor Sul), no Gama, será realizada a pré–estreia do curta de ficção “Cinema do Povo“, dirigido e roteirizado por Walter Sarça. Assim, será dada a largada do CineClube Vila Sarrafo II, que realizará quatro encontros. Após a exibição, haverá um debate com a direção do filme e os espectadores falando sobre a produção do filme e o cinema no Gama. Aberto, gratuito e livre para todos os públicos. Informações no Instagram @cialabiosdalua

O diretor Walter Sarça explica que “Cinema do povo” é uma obra metalinguística de curta-duração no gênero ficção, que aborda o tema da criação colaborativa de uma mostra de cinema realizada na periferia de Brasília e trata da história do cinema e da exibição de filmes, em um tempo passado ou rústico, inserido em um contexto suburbano.

“A ideia do filme tem relação direta com o Gama-DF, onde procuramos revitalizar o CINE ITAPUÃ, lugar há anos jogado às traças. A ideia tem relação também com o cinema de guerrilha, onde geralmente o dinheiro não se sobrepõe à criatividade e à atitude, sendo estas as principais canalizadoras para a realizações artísticas, culturais, comunitárias e ‘tribais’”, diz Walter Sarça.

Para o coordenador-geral da Vila Sarrafo II, Geovane Batista, será uma bela oportunidade de assistir e debater o modo de fazer cinema colaborativo.

“Nosso projeto oportuniza momentos de troca de experiências incríveis com quem faz arte dentro e fora do Gama”, afirma o coordenador.

Sinopse

Edson, um jovem cadeirante, filho de Clebão, um freteiro durão e apaixonado; tem como melhor amigo o pequeno Henrique, filho de Laura, dona de casa e poeta. Os dois meninos enfrentam desafios na periferia onde vivem, um local hostil, de baixas expectativas sociais. Determinados a trazer arte e cultura para a comunidade, começam a organizar uma mostra de cinema, contudo, enfrentam resistência e sabotagem. Unindo forças com os moradores locais, buscam novos meios para superar os obstáculos, realizar o sonho de mostrar filmes e talvez despertar o poder da união e da paixão compartilhada para transformar vidas.

Ficha Técnica

Roteiro e direção: Walter Sarça

Elenco: Clara Camarano, Gabriel de Jesus, Pecê Sanvas e Matheus Alves

Produção: Criativa Empreendedorismo

Produção Executiva: Karita Pascollato

Direção de Arte: Coletivo Vratia

Assistente de Produção: Geovane Batista

Assistente de Direção: Raquel Thaise

Preparadora de Elenco: Alana Ferrigno

Direção de Fotografia: Ylson Dias

Cinegrafista: William Coelho

Som direto: Cris Lunare

Música: Erasmo Magalhães

Design Gráfico: Kalil Bonova

Gestão de Redes Sociais: Comunic Design

Atividades do Projeto Lábios da Lua da Vila Sarrafo II

Oficinas de Gestão Cultural, Formação de Núcleo de Captação, Oficinas Teatrais, Oficina de Música, Artes-Plásticas para a Infância ( quatro semanas de atividades lúdicas de artes plásticas para a primeira infância nas férias de julho), A Vila Encena (atrações da cena atual e artistas emergentes selecionados através de edital), “Sarau Julino da Vila Sarrafo” e “Sarau Natalino da Vila Sarrafo“, Cineclube Vila Sarrafo (exibições de filmes produzidos no Distrito Federal, com a presença dos diretores) e Apresentações de Cenas de Peças(talento local com oito sessões de apresentações de cenas de peças do cenário do momento), compõem a programação de atividades que serão desenvolvidas durante o projeto.

Lábios da Lua

Desde a sua fundação em 25/6/1992 , a Associação Lábios da Lua tem como objetivo o fomento a arte e a cultura, promovendo a cidadania e em sintonia com o meio ambiente, fazendo com que a sociedade tenha acesso à arte, bem como os artistas tenham acesso à sociedade, divulgando todas as formas de manifestações artísticas da região do Gama. O Espaço Cultural Lábios da Lua funciona na Quadra 4, lote 16, do Setor Sul do Gama, desde 10 de fevereiro de 2010.

Serviço:

O quê: Pré–estreia de “Cinema do Povo” abre o CineClube Vila Sarrafo II

Após a exibição, haverá um debate com a direção do filme e os espectadores falando sobre a produção do filme e o cinema no Gama

Quando: sexta, 08 de novembro, às 20h

Onde: Espaço Cultural da Cia Lábios da Lua (Quadra 4 Lote 16 Loja C e D – Setor Sul), no Gama

Tudo Aberto, gratuito e livre para todos os públicos.

Informações no Instagram @cialabiosdalua