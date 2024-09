No dia do estudante, o Projeto Grooveonline Prevenção impacta forte o CEF 12 de Taguatinga

Promovendo um dia de transformação, conscientização e alegria, tratando de questões como a importância do ser, de estudar, do Bullying, a violência e do vício. Tocando profundamente, a vida de todos que participam deste projeto.

Um grande público

Um público em torno de 1600 pessoas estiveram presentes na quadra da escola, durante os dois turnos.

Semeando e conscientizando

O Projeto Grooveonline Prevenção está plantando, hoje, em prol de uma boa colheita no futuro. É aí que este projeto faz a diferença.

Todos que estavam na quadra da escola ficaram muito sensibilizados com o que era apresentado no palco.

Ao final das apresentações, Denilson e Dhemis Messias cantaram a música “Porque Ele Vive.”

Lucas, que é baterista, Youtuber e professor, junto com a banda Grooveonline, realizou apresentações musicais e fez uma palestra. O Youtuber, interage com a plateia, prendendo a atenção de todos.

A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentou, dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual.

Denilson Bhastos, ex The Voice Brasil, junto com a banda Grooveonline, animou os presentes cantando músicas.

Uma escola participativa

O aluno Richarlison foi ao palco mostrar que manda bem na bateria. O aluno Kevin foi cantar um Rap. A aluna Ana Maria cantou uma música acompanhada da banda Grooveonline.

A aluna Cecília foi ao palco cantar e dançar o Patinho Colorido

O aluno Jailson cantou um rap do mano Brown.

O Jovem Cauã deu uma palestra sobre Bullying. Ele, que foi diagnosticado com Autismo e Síndrome de Tourette, participou das apresentações. Kauã deu uma palestra onde falou sobre os malefícios do Bullying. Um menino incrível que falou aos colegas sobre a importância de não praticar Bullying uns com os outros. E que isso faz muito mal, não só para quem recebe, quanto para quem o pratica. Ao final foi aplaudido e ovacionado por todos.

Uma escola muito organizada

O projeto foi muito bem recebido no CEF 12. Uma escola muito organizada, que preparou tudo, com muito esmero, para receber esta apresentação do Grooveonline Prevenção. Recebendo toda a equipe com um delicioso café da manhã. A Diretora preparou este dia com muito carinho.

A Diretora do CEF 12, Profa. Alessandra Moreira, o Vice-Diretor Prof. Fabiano Fernando junto com o supervisor, Rodrigo Aurélio, cuidaram de tudo, com muito esmero para o sucesso dos trabalhos.

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

Todo o trabalho executado ao longo destes dias, as apresentações, palestras e o teatro, só é possível graças aos apoiadores.

Toda a equipe de trabalho do projeto atua bem afinada, como a coordenadora de produção Simone Gonçalves, produtora executiva, que garante que toda a equipe esteja bem assessorada.

Rogério, assessor regional do Senador Izalci na região de Taguatinga, representou muito bem. Ela agradeceu por este projeto transformador. E ressaltou o quão benéfico é este tipo de projeto para a sociedade.

O Coordenador Geral do Projeto, empresário Geraldinho Gonçalves tem agradecido o apoio do senador Izalci Lucas na destinação da verba necessária para que este magnífico Projeto continue cumprindo o seu papel.

Esta nova etapa está tendo o apoio do Senador Izalci Lucas (PL-DF). Conhecido no Distrito Federal como “Pai da Educação” e tem investido nas escolas.

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Que tem como presidente o Sr. Geovane Batista dos Santos.

