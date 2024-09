Biblioteca Braille faz feira de acessibilidade

A Biblioteca Braille Dorina Nowill, em Taguatinga (DF), realiza em 12 de setembro a terceira edição de sua Feira de Acessibilidade, focada em pessoas com deficiência visual (PCDVs), apresentando diferentes condições, de baixa visão à cegueira. O tema escolhido para o evento é “Quem sou eu, pessoa com deficiência, na sociedade?” Criada em 1995, a Braille tem um acervo de 2 mil exemplares e 800 títulos.

Vinte e seis instituições já confirmaram presença. Entre elas, três secretarias – de Cultura e Economia Criativa, da Pessoa com Deficiência, da Educação (representada pela Regional de Ensino de Taguatinga) –, a Defensoria Pública da União, o Sebrae, a Superintendência Regional do Trabalho do DF, a Biblioteca Nacional de Brasília (BNB), além das mais representativas entidades especializadas que se dedicam à inclusão desse público.

“O tema foi escolhido devido à necessidade de mostrar à sociedade que as pessoas com deficiência existem e estão presentes em todos os lugares. Elas devem ser vistas e valorizadas por todos, especialmente pelo governo, pois representam uma parte importante da sociedade que muitas vezes tem seus direitos negados ou esquecidos”, defende a diretora da Braille, Eliane Ferreira.

“A motivação para a criação da Feira de Acessibilidade foi a necessidade de divulgar o trabalho da Biblioteca Braille, buscando parcerias que também pudessem mostrar seus trabalhos. Juntos, podemos ampliar o atendimento ao público de pessoas com deficiência visual, trazendo e reivindicando mais recursos para uma melhor inclusão e acessibilidade no contexto social. A cada ano, o número de parcerias e serviços oferecidos ao público tem crescido”, complementa Eliane.

“Temos decreto e portaria que formalizaram nos últimos dois anos uma política cultural de acessibilidade para o DF. A iniciativa da feira é importantíssima e está alinhada com essas diretrizes. Vamos participar juntamente com a Mala do Livro, um programa que amplia acesso a obras escritas de literatura, didáticas e de referência”, informa a diretora da BNB, Marmenha Rosário.

Integrante da Rede de Bibliotecas Públicas do DF, a Biblioteca Braille também mantém vínculo com a Fundação Dorina Nowill Para Cegos, de São Paulo. Carregam o nome da paulistana Dorina de Gouvêa Nowill (1919-2010), que perdeu a visão aos 17 anos, mas conseguiu se graduar na então escola normal e trabalhou a vida toda pela inclusão de PCDVs no ensino e no mercado, tendo criado a instituição em 1946, aumentando a oferta de livros em Braille, sistema de escrita com caracteres em relevo.

No ano passado, na segunda edição da feira, a biblioteca recebeu cerca de 200 visitantes, número que deve dobrar este ano. “É gratificante observar que, a cada edição, cresce o número de participantes, proporcionando maior visibilidade à inclusão de pessoas com deficiência visual. Ações como essas possibilitam que a sociedade entenda a importância da acessibilidade e inclusão”, avalia a articuladora da Rede de Leitura Inclusiva da Fundação Dorina, de São Paulo, Julia Bonel dos Santos.

“Na feira, a gente vai mostrar os equipamentos que as modalidades paralímpicas usam, como a bola com guizo, tiro com arco e a bocha, que não é jogada por pessoas cegas, mas com deficiência”, anuncia o professor de educação física Marcos de Oliveira, há mais de trinta anos na Secretaria de Educação do DF.

Ele disse que pretende levar alguns atletas, inclusive medalhistas em torneios nacionais e internacionais, para incentivar a prática dessas modalidades. Marcos quer divulgar o trabalho dos Centros de Iniciação Desportiva (CIDs), onde ele atua. “Queremos mostrar para a sociedade que atletas com alguma limitação são capazes de competir como qualquer outra pessoa”.

A Academia Taguatinguense de Letras participa do importante evento cultural.

Serviço:

3ª Feira de Acessibilidade

12 de setembro

Biblioteca Braille Dorina Nowill

Espaço Cultural de Taguatinga

Setor B Norte, Área Especial CNB 12 Área Especial 2/3 – Taguatinga

@bibliotecabrailledf

Telefone (61) 3464-7056

Evento gratuito