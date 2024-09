A corrida pela prefeitura de Valparaíso de Goiás segue acirrada, com um cenário polarizado entre Marcus Vinícius (MDB) e Zé Antônio (PL). De acordo com a pesquisa realizada pela Lupa Pesquisas, ambos os candidatos estão tecnicamente empatados nas intenções de voto, refletindo um eleitorado dividido entre a continuidade da atual gestão, liderada por Pábio Mossoró, e a proposta de mudança defendida por Zé Antônio.

Na pesquisa estimulada, Marcus Vinícius aparece com 33,94% das intenções de voto, enquanto Zé Antônio registra 33,16%, evidenciando o equilíbrio na disputa. Maria Yvelônia tem 7,83%, seguida pela Professora Lucimar com 4,96% e Wesley Pacheco com 3,92%. Além disso, 14,62% dos eleitores ainda estão indecisos ou não responderam, o que revela uma fatia considerável de eleitores ainda sem definição a menos de um mês para o pleito.

Marcus Vinícius, ex-secretário de Infraestrutura e apoiado pelo atual prefeito, aposta na continuidade dos projetos iniciados durante a gestão de Mossoró. No entanto, sua campanha tem enfrentado críticas em relação a obras inacabadas ou mal planejadas. Zé Antônio, por outro lado, foca sua campanha nas falhas da atual gestão, com ênfase na área de infraestrutura. O candidato propõe a conclusão de obras paralisadas, como o viaduto da BR-040, e melhorias na pavimentação e drenagem urbana.

A pesquisa foi realizada nos dias 11 e 12 de setembro, com 383 entrevistas domiciliares representando o eleitorado de Valparaíso. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número GO-00501/2024.

O perfil dos entrevistados foi variado, englobando diversas faixas etárias, níveis de escolaridade e regiões da cidade. As mulheres compuseram 53,88% da amostra, enquanto os homens representaram 46,12%. Em termos etários, 24,04% dos entrevistados têm entre 45 e 59 anos, e 23,24% estão na faixa dos 35 a 44 anos. A pesquisa também revelou que 89,9% dos entrevistados possuem renda familiar de até três salários mínimos. As entrevistas foram realizadas de forma aleatória e proporcional nos domicílios.

Cenário espontâneo

No cenário espontâneo, onde os eleitores indicam seus candidatos sem nomes previamente apresentados, a pesquisa também revela um empate técnico. Marcus Vinícius lidera com 23,76% das intenções de voto, seguido de Zé Antônio, com 20,37%. O número de indecisos é significativo, com 40,21% dos eleitores ainda sem definição. Maria Yvelônia (7,31%), Professora Lucimar (2,35%) e Wesley Pacheco (0,52%) também foram citados.

Rejeição

O índice de rejeição também foi avaliado. A ex-prefeita, Professora Lucimar, lidera com 19,06%, seguida de Marcus Vinícius, com 16,71%, e Zé Antônio, com 14,62%. Analistas consultados pelo DM Entorno apontam que, apesar do empate técnico entre os dois principais candidatos, ambos enfrentam desafios. Marcus Vinícius, associado à atual gestão de Pábio Mossoró, pode ter sua rejeição influenciada pela insatisfação de parte do eleitorado com a administração vigente. Já Zé Antônio, com um índice de rejeição menor, possui mais espaço para conquistar eleitores indecisos.

Com a aproximação das eleições, a alta taxa de indecisos e o equilíbrio entre os candidatos podem tornar decisivos os próximos passos das campanhas.

Da redadão do Gama Cidadão com informações do DM Entorno com adaptações – 16/09/2024