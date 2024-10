Autores e leitores de histórias de Terror na Biblioteca Nacional de Brasília

Uma noite de Halloween criativa, com troca de experiências, emoção e algumas surpresas. Será assim a 2ª edição do Terror Literário, evento que receberá oito autores do DF e de Goiás, na quinta-feira, 31 de outubro, às 19h30, na Biblioteca Nacional de Brasília (BNB), com entrada gratuita e muita interatividade entre quem escreve e quem lê. Além da leitura de contos autorais, os escritores participarão de mesa redonda e participarão na criação de histórias com a plateia. O evento e uma iniciativa do Instituto Fazer o Bem em parceria com a Biblioteca Nacional de Brasília e o Sindicato dos Escritores do DF. Informações no Instagram @insfabem

Alexandre Bernardo, Bruna Presmic, Bruno Bucis, Carol Castro, Gustavo Cordeiro, Maristela Papa, Rodrigo Duhau e Ronny Konstantine são os autores confirmados que darão o tom desse evento marcante.

O presidente do Instituto Fazer o Bem (Insfabem), Marcos Linhares, diz que é uma honra continuar a parceria com a BNB e que esta será uma edição ainda mais aterrorizante.

“Desta vez teremos surpresas até mesmo na chegada da plateia. Também teremos decoração e iluminação dignas de nota, sem falar que na sessão de autógrafos teremos comida estilizada. E ter um parceiro como a BNB muito nos empolga. A diretora, Marmenha Rosário, é uma entusiasta da mais diversas possibilidades que há entre a literatura e as outras manifestações culturais“, observou Marcos que também é escritor.

“Esse evento é fruto da parceria da BNB com o Instituto Fazer o Bem que tem contribuído na valorização da literatura brasiliense e seus escritores, e também trazido excelentes eventos para a programação cultural da BNB”, diz a diretora da BNB, Marmenha Rosário.

Uma das autoras, Bruna Presmic, está esconde a empolgação.

“O nosso segundo encontro terá muito mais terror. Convidamos a todos que venham de máscara, maquiagem, fantasia ou até mesmo um chapéu para entrar no clima˜, diz

Outro participante, Rodrigo Duhau, afirma que eventos relacionados à literatura são sempre importantes, tanto para quem escreve como para quem lê.

˜E é nesse contexto que o 2º Terror Literário se insere, aproveitando o Dia das Bruxas e valorizando o trabalho dos autores de Brasília. Um evento dinâmico, com várias atividades literárias. Sem dúvida, será uma troca de experiências entre os autores participantes e os leitores que apreciam histórias de horror, terror e sobrenatural”, revela.

Carol Castro deu um spolier sobre o conto que lerá. “Já ouviu algum conto sobrenatural que se passa perto da Biblioteca Nacional de Brasília? Te digo então que lerei uma história justamente sobre isso. Não perca esta noite sombria conosco, no segundo terror literário de Brasília”, revelou.

Autores

Alexandre Bernardo é membro fundador da Academia Valparaisense de Letras, licenciado em Letras Português-Literatura, História e Música, especialista em Docência do Ensino Superior, Literatura Brasileira, Estudos Literários e Filosofia. Autor dos livros “Universos paralelos”, “Anjo reverso”, “Eu Conto Brasília”, “A Jornada do Peão” (Editora Acolibri) e “Meu livro de xadrez” (Editora Enovus).

Bruna Presmic é jornalista pós graduada em escrita criativa, mestranda em comunicação e autora do livro “Contos Sombrios Sem Final Feliz”, da Tagore Editora

Bruno Bucis é um escritor e jornalista da periferia de Brasília-DF. Formado em jornalismo (IESB 2014) , em letras (UnB 2019) e mestre em literatura latino-americana pela Unviersidade de Buenos Aires (UBA 2023). Na literatura, seu primeiro livro, o juvenil “Noites de Sol” foi lançado em 2017 pela Tagore Editora, de Brasília.Uma coletânea de poemas sua, “Iço a cabeça ou desço o braço”, foi lançada pela editora Toma Aí Um Poema em 2023. Sua novela inédita “Brigue como um morto” foi premiada com o 2º lugar em um edital do MinC. Textos curtos de sua autoria foram premiados também pelo Itaú Cultural, pela Universidade de Salamanca, pela Feira do Livro de Anápolis e pelo Cidade Infundada. Em 2021,

Carol Castro é uma internacionalista brasiliense e autora dos livros: “LINA”, um romance do gênero terror contada na serra catarinense; e “O Cemitério Envidraçado”, uma novela de terror contada em Brasília, ainda não publicada. Carol estudou técnicas de escrita, participou de cursos e mentorias para trazer ao mundo a referida ficção Lina, que, após 20 anos engavetada, chega aos leitores, pela Editora Oito e Meio, selo Transversa. Carol também tem minicontos de terror e mistério publicados em antologias, escritos sombrios publicados no WattPad e um perfil literário no Instagram.



Gustavo Cordeiro é um apaixonado pela literatura: com dupla licenciatura em Letras e Literatura (Hispânica e Português do Brasil) e Jornalismo, ele é o idealizador e coordenador do Clube de Leitura “Entrelaçando Letras e Culturas”, que promove encontros literários para intercâmbio cultural, reflexão e empatia. Como autor, Gustavo escreveu o livro “Minicontos de Ultraviolência”, uma obra que explora temas intensos e complexos em narrativas curtas, abordando questões humanas por meio de histórias impactantes. Sua escrita reflete um olhar crítico sobre a sociedade, desafiando os leitores a confrontarem as realidades mais duras.



Maristela Papa é professora de Arte, escritora infanto juvenil, contadora de histórias há 32 anos, Pós- graduada em Teatro Educação, orientadora pedagógica da Associação Amigos das Histórias, doutoranda em Psicanálise, apaixonada por histórias de terror e sabe assustar com risada de bruxa.

Rodrigo Duhau é brasiliense, jornalista, historiador, escritor, mestre em Ciência Política. Assessor de Comunicação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). Autor de três livros: Luz, Câmera, Repressão; Pintura Morta (contos), Estrada do Além (poesias) e As Gavetas do Necrotério (contos). Escreve contos e microcontos de horror/terror/suspense. Às vezes, aventura-se no erótico.

Ronny Konstantine é graduado em Gestão em TI. Escritor dedicado a livros sobre Auto Gestão, Literatura Fantástica e Tratados de esoterismo. Palestrante, Dirigente da Escola Iniciática “Shamballa Templo da Luz Superior” e professor de cursos a distância e presenciais.

Serviço:

O quê: 2ª edição do Terror Literário – autores e autoras – Leitura de contos autorais, mesa redonda, criação de histórias coletivas e comida estilizada

Quem: Alexandre Bernardo, Bruna Presmic, Bruno Bucis, Carol Castro, Gustavo Cordeiro, Maristela Papa, Rodrigo Duhau e Ronny Konstantine

Quando: No dia do Halloween, quinta-feira, 31 de outubro, às 19h30

Onde: Auditório da Biblioteca Nacional de Brasília (BNB)

Entrada Gratuita

Informações no Instagram @insfabem