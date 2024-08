Programa Revista Brasil especial comemora 38 anos no ar

Nesta terça-feira (6), o Revista Brasil da Rádio Nacional completa 38 anos ininterruptos no ar. Criado em 6 de agosto de 1986, o programa estreou com o objetivo de inovar o radiojornalismo brasileiro. Para celebrar a data, a transmissão será feita diretamente da Exposição Permanente da rádio, localizada no corredor central da EBC Brasília, das 8h às 10h. A edição também será transmitida simultaneamente pelo YouTube da Rádio Nacional.

Sob o comando do jornalista Valter Lima, a revista jornalística traz entrevistas e reportagens para garantir que os ouvintes se mantenham informados sobre os acontecimentos mais relevantes do Brasil e do mundo. O âncora destaca que a essência do Revista Brasil é buscar a notícia na origem, “não importa a distância”. O programa conta com a participação de repórteres da Agência Brasil, do radiojornalismo e de emissoras como a Rádio França Internacional e a Rádio Universitária de Roraima.

Atualmente, o Revista Brasil é veiculado das 8h às 10h, de segunda a sábado, em rede com as emissoras de rádio da EBC: Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões, além de dezenas de rádios parceiras em todo o país.

Serviço

38 anos do programa Revista Brasil Especial

Transmissão do corredor central da EBC Brasília e no YouTube da Rádio Nacional das 8h às 10h.

Informou: EBC – Empresa Brasil de Comunicação – 05/08/2024

