Governo Apresenta Números de Atendimento da UPA do Gama

Na manhã desta última quinta-feira, dia 20/06, uma reunião significativa aconteceu no centro de atendimento UPA do Gama, reunindo autoridades de saúde e lideranças comunitárias. O objetivo principal foi a prestação de contas da UPA do Gama e a apresentação de uma nova plataforma que mostra em tempo real os atendimentos das UPAs nas regiões administrativas do Distrito Federal.

A reunião contou com a presença de importantes autoridades de saúde, incluindo o superintendente das UPAs, Francivaldo Soares Pereira de Souza; a gerente geral das UPAs, Irene Ferreira de Lima; o gerente da UPA do Gama, Otávio Maia dos Santos; a Secretária Executiva do Conselho Fiscal do IgesDF, Gleice Ribeiro; a Coordenadora Multiprofissional da UPA Gama, Luciana Oliveira; a Coordenadora Médica da UPA Gama, Thaysa Lobo; o Coordenador do HRSM, Carlos Nogueira e o médico da UPA Gama, Dr. Edgard. Representantes da sociedade organizada presentes estavam o presidente do Conselho de Saúde do Gama, Enóquio Sousa; a presidente do Conselho de Saúde de Santa Maria, Denise Bastos; o Conselheiro de Saúde do DF, César Achkar; representando a Associação dos Deficientes do Gama e Entorno (ADGE), Hélcio Gomes; Membros da ADGE, Luís Maurício Santos e Paulo Martins; Conselheiro Tutelar do Gama, Wallyson Lourenço; Representante do Rotary Club do Gama, Francolino Lustosa; Presidente da Associação dos Voluntários do Gama – AvoGama, Waldir Morais; Representante da Administração Regional do Gama, Ailton Miranda; e o Gerente de Cultura do Gama, Osmar Dias Rocha; Presidente do Conselho de Segurança do Gama – Conseg, Valdeci Caciano e Vice-presidente do Conseg, Thábata Norrana; Diretora da Associação dos Aposentados, Fran; Representante do Lions Clube Gama, Antônio Formiga; Representante da Entidade Fonte de Luz, Eltinho; Diretor da Diraps da Região Sul, Paulo Henrique; Representante da Entidade Mãos Amigas Solidárias, Luiza Maria; Representante do CRSM, Rosângela B. Oliveira; Prefeita de Quadra, Socorro; Representante da ASMAC, Izaltina; Representante da Associação de Idosos – ASMAC, Francinete Feitosa; Representante da CEJAC, Maria Geralda; e a moradora Gláucia Formiga, entre outros participantes.

Durante a reunião, foi destacado que a UPA do Gama está atualmente realizando o dobro dos atendimentos planejados inicialmente, com uma média de 4 mil atendimentos por mês. Um ponto alto da discussão foi a falta de informação entre a população sobre os tipos de serviços e os locais adequados de atendimento, resultando em muitas pessoas procurando erroneamente as UPAs em vez das Unidades Básicas de Saúde (UBS) para os primeiros atendimentos.

Os gestores apresentaram uma plataforma inovadora que mostra em tempo real os atendimentos das UPAs, incluindo o tempo de espera, a quantidade de pessoas aguardando atendimento e o número de internados. Essa plataforma foi amplamente elogiada por sua capacidade de fornecer informações rápidas e úteis para a população, ajudando os usuários a escolherem as unidades de atendimento menos lotadas.

Entretanto, foram levantadas preocupações sobre a falta de integração entre as UPAs, o IgesDF e a Secretaria de Saúde do DF, especialmente em relação aos pacientes de triagem pulseira verde, que constituem 35% dos atendimentos nas UPAs mas deveriam estar sendo tratados nas UBS.

Uma importante decisão tomada foi a pactuação entre os representantes das UPAs e das UBS para identificar os gargalos que impedem os pacientes pulseira verde de serem atendidos nas UBS, o que sobrecarrega as UPAs.

César Achkar, Conselheiro de Saúde do DF, afirmou: “É muito positivo ver os gestores da saúde engajando a sociedade, prestando contas, compartilhando dados e resultados, e, igualmente importante, ouvir nossas vozes. Este diálogo entre governo, sociedade, representantes dos conselhos de saúde e lideranças locais foi significativo”.

O presidente do Conselho de Saúde do Gama, Enóquio Sousa, enfatizou: “Percebi a falta de integração das UPAs com o IgesDF e a Secretaria de Saúde do DF. É preocupante a informação que 35% dos pacientes de triagem pulseira verde estão sendo tratados nas UPAs, isso não pode acontecer; pacientes verdes devem ser tratados nas UBS”.

Luís Maurício Santos, membro da ADGE, ressaltou: “O IgesDF veio para somar, mas falta integração entre as unidades de saúde, UBS e hospitais. A desinformação causa superlotação nas UPAs e hospitais, gerando insatisfação entre servidores e usuários”.

A UPA do Gama, inaugurada em 28 de outubro de 2021, tem enfrentado superlotação e reclamações constantes sobre o atendimento. A reunião foi crucial para clarificar alguns dos problemas nas unidades de saúde da região e buscar soluções conjuntas entre o governo e a sociedade organizada.

O governo responsável por essa prestação de contas ganhou pontos positivos com a comunidade, e novos desdobramentos são esperados nas próximas reuniões. A integração e a comunicação entre as unidades de saúde são fundamentais para melhorar o atendimento e evitar a superlotação das UPAs e hospitais.

O primeiro passo foi dado, e a expectativa é que futuros encontros tragam soluções concretas para os problemas identificados, beneficiando a população e os profissionais de saúde. Link para acessar a plataforma, clique aqui!

