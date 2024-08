Cil Gama: Palestra com Juão de Fibra e Antônia Lopes Aborda Desafios do Artesanato

Na noite de ontem (22/08), o CRCG teve a honra de receber dois convidados ilustres para uma conversa enriquecedora sobre “O Artesanato e Seus Desafios”: os Mestres Artesãos Juão de Fibra e Antônia Lopes de Oliveira.

Juão de Fibra: Uma Trajetória de Superação e Inspiração João Gomes, mais conhecido como Juão de Fibra, é um dos ganhadores do Prêmio Sebrae TOP 100 de Artesanato e Mestre Artesão de Referência Cultural. Nascido em 1970, em Varjota, interior do Ceará, filho de pai pescador e mãe artesã, Juão começou a criar suas primeiras obras aos 13 anos, inspirado pela natureza ao seu redor. Ele compartilhou que sua maior inspiração sempre foi Dona Antônia Lopes de Oliveira, a precursora do artesanato em Brasília.

Dona Antônia: A Arte de Trançar a Vida Dona Antônia, nascida em Garanhuns/PE em 1933, é filha de uma família de artesãos. Aprendeu a arte com sua mãe e, em 1985, chegou ao Gama, onde participou ativamente da Associação de Artesãos, chegando a ser presidente. Encantada com a riqueza do Cerrado, vislumbrou as possibilidades das matérias-primas naturais para o artesanato. Aos 91 anos, Dona Antônia compartilhou sua sabedoria ao definir seu trabalho como “A arte de trançar a vida,” que envolve alegria, tristeza, dor, amor e sofrimento, elementos que estão presentes em cada peça criada por um artesão.

Uma Noite de Reflexão e Emoção Os presentes desfrutaram de uma verdadeira aula magna sobre o artesanato, oferecida por dois Mestres Artesãos que vivem essa arte com profundidade espiritual e metafísica. A emoção e o encantamento tomaram conta de todos os participantes, que saíram do evento com reflexões importantes sobre o valor do artesanato como uma forma de expressão artística que merece respeito e reconhecimento.

Desafios e Reflexões O Mestre Juão de Fibra abordou a discriminação cultural que o artesanato enfrenta, destacando as dificuldades na obtenção de recursos e na valorização desses profissionais marginalizados. Ele utilizou sua própria trajetória como exemplo dessas adversidades, ressaltando a necessidade de políticas públicas culturais que incluam o artesanato como uma linguagem artística digna de respeito e promoção.

Conclusão Foi uma noite emocionante e enriquecedora, que reforçou a importância de valorizar o artesanato e os artesãos que, com suas mãos habilidosas, criam peças que carregam histórias e emoções profundas.

Comissão de Comunicação do CRCG