Primeiro Cineclube Indígena BSB estreia hoje 24/8

Brasília recebe, a partir deste sábado (24/8), o primeiro cineclube indígena da cidade: o Kopenty. Situado na Aldeia Kariri, no Noroeste da capital, o espaço exibirá filmes com foco na diversidade cultural e nas pautas dos povos originários. A programação abordará temas como a exploração e a demarcação das terras indígenas; dificuldades e conquistas do esporte indígena; documentários sobre mulheres indígenas e a união feminina nas aldeias; sustentabilidade e espiritualidade. Ao final de cada sessão, serão feitos debates sobre a pauta da noite e cuidados com a natureza.

Em quatro finais de semana, as exibições das obras cinematográficas serão abertas a toda a comunidade. O público infantil e escolar terá sessões especiais nas sextas-feiras. Um curta sobre a Aldeia Kariri Xocó será apresentado em todos os dias de evento, no qual a origem e cultura do povo será mostrado. A programação também contará com uma feira cultural de artesanato.

Coordenador de produção do projeto, Eliaquim Terena conta que a ideia de criar o Cineclube partiu da necessidade de exibir produções audiovisuais indígenas nas quais pautas referentes à luta e à cultura desses povos são visibilizadas: “Geralmente essa produção tem pouco espaço de exibição. Vimos na política pública cultural da Lei Paulo Gustavo a oportunidade de executar esse projeto. Essa política através das cotas nos oportunizou a realizar esse projeto.”

O projeto cinematográfico contempla a preservação do meio ambiente ao divulgar a luta pela sustentabilidade das etnias indígenas. “A gente só cuida do que a gente conhece”, diz Eliaquim. A exibição de filmes com temática sustentável visa engajar mais pessoas na luta dos povos indígenas e no respeito pelas diferentes culturas.

A curadoria dos filmes selecionados para as exibições partiu de quatro eixos: a luta pela terra, a disseminação e valorização do esporte nas aldeias e entre as comunidades indígenas, as mulheres indígenas e sua participação nas comunidades e território e sustentabilidade com foco na manutenção das culturas indígenas. O debate, ao final de cada sessão, será mediado pelos líderes indígenas Kariri Xocó e Terena, etnias à frente da realização do projeto, e representantes da produção cinematográfica.

A produção do Cineclube espera engajamento tanto da comunidade indígena quanto de outros públicos diversos. Com a feira de artesanato e a dança tradicional, Eliaquim deseja fortalecer o reconhecimento do trabalho artístico dos povos: “O artesanato é uma forma de expressão da cultura indígena!”

As sessões dedicadas ao público infantil foram planejadas para despertar a importância de defender as origens e culturas indígenas, além do próprio planeta Terra. “Criança é futuro, é a esperança da continuidade da vida e do cuidado necessário com a natureza”, argumenta Eliaquim.

Confira a programação completa do Cineclube Kopenty:

Sextas-feiras (horário a combinar):

Sessões infantis e escolares nos dias 23/8, 30/8, 06/9 e 13/9

Sábados às 19h:

24/8 1ª sessão: A pauta da terra

31/8 2ª sessão: Esporte Indígena

7/9 3ª sessão: Mulheres Indígenas

14/9 4ª sessão: Território e Sustentabilidade



Serviço

Estreia do Cineclube Kopenty

No sábado (24/8), a partir das 19h, na Reserva Indigena Kariri Xoco (Setor Noroeste)

Informação do CB – 24/08/2024