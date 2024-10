Festa para o aniversário do Gama e mês das Crianças

Neste sábado (12/10), a Cia. Voar vai celebrar o 64º aniversário do Gama e também o Dia das Crianças, com a abertura da programação artística da Feira Cultural do Gama, no Espaço Voar (SMA Conjunto K loja 5 PróDF), a partir das 17h, com a contação de histórias “Som e Palavra”, de William Reis. Na sequência, às 18h, o Grupo Taleta de Bambu apresenta o musical poético “A Pipa” e às 19h, a Banda Som De Classe finaliza o primeiro dia de programação. No domingo (13), às 17h, o Mamulengo Tradição e Criatividade em Movimento abre os trabalhos, seguido às 18h, pelo espetáculo “Adivinha, Adivinhão” da Voar Teatro de Bonecos e às 19h, Jenis Bragança apresenta “Os Cantos do Som”, fechando o primeiro final de semana da programação que até o dia 27 com o Pôr do Sol cultural no parque Vivencial do Gama. Tudo aberto e gratuito, a programação completa e outras informações pelo Instagram@voarteatrodeboneco e Facebook @voarteatrodebonecos1.Essa iniciativa integra o Projeto Gama Cultural, realizado pela Cia. Voar, por meio de um Termo de Fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do GDF e também conta com o apoio da Administração Regional do Gama.

O produtor executivo da Feira, Marco Augusto de Rezende, diz que o Gama tem se consolidado como palco para iniciativas culturais importantes e a 4ª edição da Feira Cultural do Gama segue nesse caminho.

“Por isso, teremos exposições, artesanato, artes visuais e economia criativa, atividades formativas e apresentações artísticas escolhidas por meio de um chamamento que contou com expressiva participação”, revela Marco, que também é diretor teatral, ator e bonequeiro.

Segundo o colaborador do projeto, o poeta e compositor, Paulim Diolinda, iniciar a Feira no dia 12 de outubro é mais que emblemático.

“Em eventos em que a cultura popular dá o tom, a criança de todas as idades se revela com toda sorte de emoções. Na poesia dos movimentos, a Feira vem se consolidando como um dos grandes eventos de nossa cidade que atrai gente de todo o DF, em especial, de nossas cercanias”, afirma o artista pernambucano radicado no Gama.

A Programação vai até o fim de Outubro – As apresentações serão realizadas nos dias 12,13,16,17,18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 no Espaço Voar (SMA Conjunto K, loja 5, Pró-DF do Gama). Já o encerramento da Feira, dia 27, domingo, será realizado no Parque Vivencial do Gama Setor Norte

Primeiro Final de Semana

12 de Outubro (sábado):

* 17h – Contação de Histórias Som e Palavra com William Reis

Pesquisador de brincadeiras e cantigas de roda, presidente da Associação Amigos das Histórias, atua na promoção da cultura narrativa em Brasília e em outras regiões do Brasil. Como produtor cultural, idealizou eventos literários como a Caravana de Histórias e a celebração do Dia Internacional do Contador de Histórias, além de participar de feiras como a Bienal do Livro de Brasília e São Paulo, sempre destacando a importância da leitura para o desenvolvimento cultural.

* 18h – A Pipa – Musical Poético com o Grupo Taleta de Bambu

Fundado em 2016 em Ceilândia/DF, o grupo destaca-se pela sua resistência e compromisso com o resgate e preservação da Cultura Popular Tradicional. Inspirado especialmente pela cultura nordestina, o Taleta celebra a rica fusão das heranças indígenas e africanas, acreditando no poder transformador da arte, na universalidade da música e na força da poesia. Com ritmos como coco, maracatu e maculelê, o grupo busca conectar-se à ancestralidade e promover os valores das etnias que compõem essa forte vertente cultural.

* 19h – Banda Som De Classe

13 de Outubro (domingo):

* 17h – Mamulengo Tradição e Criatividade em Movimento

Nesta aula-espetáculo, o mamulengueiro Walter Cedro busca enriquecer as habilidades de comunicação oral, integrando corpo, mente, sentimentos e expressão por meio da linguagem única dos Mamulengos. A proposta é criar conexões entre a rica cultura popular brasileira, presente em diversas regiões do país, e a prática educativa, de forma leve e divertida.

* 18h – Adivinha Adivinhão com Voar Teatro de Bonecos

A peça mostra o personagem Pedro Malasartes, o astuto anti-herói caipira, e retrata o dia em que ele oferece seus serviços de adivinho na fazenda do coronel Bocalarga, resolvendo o mistério do desaparecimento das jóias preciosas da família.

* 19h – Os Cantos do Som com Jenis Bragança

Arte educador, cantor e compositor com 30 anos de trajetória, dedicando-se a projetos como o “Cantiga de Roda”, realizado em escolas públicas e particulares de Brasília e região. Recentemente, lançou o projeto “MPB para Bom Entendedor” em formato de CD, com músicas próprias e clássicos da MPB. Agora, com “Os Cantos do Som”, apresenta um novo trabalho focado em composições autorais.

O Gama – A cidade do Gama foi fundada em 12 de outubro de 1960, recebendo a condição de região administrativa, conforme a Lei 4545, de 10 de dezembro de 1964. O povoamento inicial foi efetuado com a remoção de 30 famílias residentes na Barragem do Paranoá. De acordo com publicação da Codeplan, o Gama exerce a função de pólo econômico e de influência de municípios e localidades da periferia metropolitana de Brasília, como Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental, Luziânia, Santo Antônio do Descoberto, Céu Azul, Engenho das Lages e Pedregal.

4ª Feira Cultural cultural do Gama – A Feira é uma ação consolidada na cidade que vai ampliar as programações artístico culturais com entrada franca no Espaço Cultural Voar. Neste sentido, pretende aumentar a diversidade cultural oferecendo espaço para artesãos e outros expositores ligados à economia criativa. Outra meta é fomentar a economia local com a contratação de no mínimo 70 % de artistas do Gama.

Projeto Gama Cultural – Consiste em um conjunto de atividades culturais gratuitas para a população do Gama no decorrer do ano de 2024, com os seguintes eventos: “O Gama Faz Bonito”, ação cultural voltada para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes; “Festival de Cultura popular do Gama” para valorizar a nossa cultura popular que desempenha um papel fundamental na identidade e na diversidade cultural do Distrito Federal; “Feira Cultural do Gama” quarta edição, que vai ampliar as programações artístico-culturais na cidade;“Festineco Festival de Teatro de Bonecos do Gama”, décima primeira edição, ação baseada na vocação cultural da cidade com apresentações de grupos locais.

Voar Arte para Infância e Juventude- Proponente do projeto e sediada no Gama, teve sua fundação em 2003, e em 2012 com nove anos de trabalho, conseguiu conquistar a honra de ter se apresentado em todos os estados brasileiros, uma meta atingida através de participações em importantes festivais e projetos de circulação. O grupo foi convidado para se apresentar na Espanha, México e Chile, recebeu prêmios de melhor espetáculo infantil pelo júri popular no festival de teatro de Americana SP, melhor direção e ator no festival de teatro de Guaçuí ES, sempre julgado por profissionais de notório saber. Possui mais de 5 espetáculos em repertório.